Il parere del Caons sul progetto Seasif

Sembrava che, finalmente, il nostro territorio fosse stato preso in

considerazione per farci degli investimenti e la cosa ci ha riempito di gioia

pensando al lavoro che ne sarebbe derivato.



L’ing. Favilla parlava della costruzione di diversi impianti e, tra gli altri, di

un rigassificatore di GNL (metano). Subito è nata spontanea una domanda:

”Perché devono impiantare un rigassificatore di GNL dal momento che nei

pressi dell’area portuale (porto Alti Fondali) passa il metanodotto che

alimentava l’ENICHEM? Sicuramente la potenzialità del metanodotto

esistente è superiore a quella che possono realizzare con un rigassificatore.

È possibile che l’ing. Favilla non conosce questa realtà?



Se si vogliono investire centinaia di milioni di euro, come minimo, ci si

deve preoccupare di conoscere la situazione esistente con tutte le sue

problematiche. Vista l’assurdità di tale iniziativa è facile fare brutti pensieri e

allora siamo andati in Internet per prendere notizie relative all’ing. Favilla e

alla società Seasif. Nella presentazione si legge ‘‘Franco Favilla è il fondatore

e il CEO della Seasif Holding, una multinazionale presente in diversi paesi

con attività principali nei settori: assicurativo, immobiliare, produzione e

vendita di commodities che significa commercializzazione di prodotti

petroliferi e 10% in equity Bridge conservativi a breve termine che generano

rendimenti elevati.”



Con nostra meraviglia abbiamo preso atto che l’ing. Favilla, con la Seasif,

non hanno impegni significativi in ambito industriale in quanto la loro

presenza si sviluppa principalmente nel settore commerciale.

Non riusciamo a capire come farà un commerciante a improvvisarsi

industriale, con quale esperienza?

Comunque, riflettendo sulla vicenda ci fermiamo ad analizzare l’idea di

costruire uno stabilimento per la lavorazione dei polimetalli, forse si riferisce

ai noduli polimetallici.

Anche qui da una ricerca effettuata viene fuori che i noduli polimetallici si

trovano sul fondo marino principalmente negli oceani a un profondità dai

4500 ai 6500 metri e per poterli recuperare, lavorarli a terra e separare i vari

metalli si dovrebbe spendere più di quanto si ricaverebbe dalla loro vendita.



Apprendiamo, sempre da Internet, che attualmente ‘‘l’interesse per

l’estrazione dei noduli è svanito, principalmente per tre fattori: la difficoltà e le

spese per sviluppare e operare una tecnologia estrattiva che possa rimuovere

in modo economico i noduli dalla profondità di 5-6 chilometri e portarli alla

superficie; le tasse da pagare alla comunità internazionale per il permesso di

estrazione; e la continua disponibilità a prezzi di mercato dei minerali

ottenibili sulla terraferma. È considerato improbabile che nei prossimi venti

anni si arrivi ad un’estrazione commerciale dei noduli polimetallici’’.

Non abbiamo trovato nessun riferimento a qualche impianto di lavorazione

esistente. Può darsi che la Seasif abbia qualche notizia segreta. Comunque,

chiediamo alla Seasif di farci sapere se nel mondo esiste un qualche sito dove

lavorano i noduli polimetallici ed eventualmente dove si trova, così possiamo

vedere come è fatto.



Egregio ing. Favilla, deve sapere che la realtà topografica del nostro

territorio vede il porto Alti Fondali a qualche centinaia di metri dall’abitato di

Manfredonia e nella storia recente si sono vissute diverse situazioni di

inquinamento e di incidenti industriali. Attualmente si sta lottando contro il

tentativo della società ENERGAS di installare un megadeposito di GPL

contro la volontà popolare che si è espressa tramite un referendum che ha

visto più del 96% di voti “NO ENERGAS”. Tutto questo ha prodotto un

notevole stress nella popolazione per cui ad ogni avvisaglia di raggiri o

imposizioni che toccano l’ambiente e/o la sicurezza si ribella.

Noi non siamo contro l’industrializzazione ma, dopo le esperienze vissute

vigiliamo perché le cose siano fatte secondo i dettami della legge e del buon

senso mettendo al primo posto il Bene Comune.



Se qualcuno vuol investire, per realizzare industrie, deve elaborare un

business plan e un progetto di massima da sottoporre soprattutto

all’attenzione delle comunità locali e solo dopo che si è raggiunta

l’accettazione da parte di esse si devono contattare le istituzioni opportune per

la realizzazione delle opere.

La società Seasif, come chiunque altro voglia investire nel nostro territorio,

sicuramene sa che non si possono installare stoccaggi di sostanze pericolose

e/o inquinanti alle porte della città e devono rispettare l’ambiente e il bene

comune. Basta con le furbate e i raggiri delle leggi e/o norme.

Nel nostro caso, la Seasif Holding e le sue controllate (tutte società

private), ancora prima di presentare i documenti progettuali e di coinvolgere le

comunità locali (intendo i cittadini di Manfredonia e Monte S. Angelo )

hanno chiesto la concessione per 25 anni delle banchine A1, A2, A5, del porto

Alti Fondali, in più i nastri trasportatori ubicati lungo il pontile per una

lunghezza d 2,5 km circa e 30 ettari di suolo nell’area retroportuale (da

ricordare che si è in attesa che quella zona venga dichiarata ZONA FRANCA

DOGANALE). Se ciò si verificasse si autorizzerebbe la Seasif Holding a

utilizzare in uso esclusivo gran parte delle aree retroportuali e le

banchine A1, A2, A5 in regime di assoluto monopolio, decidendo in

proprio il futuro sviluppo industriale e calpestando gli interessi di altri

imprenditori che potrebbero realizzare attività economiche più rispettose

dell’ambiente e della sicurezza delle persone.



Ci appelliamo a tutte le istituzioni perché non abbiano atteggiamenti

superficiali e frettolosi, in particolare l’autorità portuale del Basso Adriatico,

ma che siano oculate e rispettose dell’ambiente e dei cittadini.



Manfredonia 15/03/2021

per il CAONS

Ing. Matteo Starace