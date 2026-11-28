TV SOAP Il Paradiso delle Signore, spoiler al 4/12: Roberto va via?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 dal 30 novembre al 4 dicembre 2026: duro scontro tra Roberto e Iacopo, Umberto è in apprensione.

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori de Il Paradiso delle Signore 11, la fortunata soap opera italiana in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni delle puntate in programma dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 annunciano importanti sviluppi nelle vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese. In particolare, al centro dell'attenzione ci sarà Roberto Landi, che arriverà ad avere un acceso confronto con Iacopo Corsi dopo aver scoperto quanto accaduto con Valeria. Nel frattempo, Diana nutrirà dei sospetti riguardo al testamento del padre, mentre Umberto Guarnieri dovrà fare i conti con nuovi sviluppi del processo sulle acque reflue. Spazio anche alle vicende sentimentali di Rebecca, Mimmo, Matteo e Lia.

Il Paradiso delle Signore 11: Roberto fa una confessione a Valeria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 11 rivelano che Valeria affronterà Iacopo dopo il suo tentativo di mettere in cattiva luce Roberto. La donna racconterà successivamente a Landi quanto accaduto, spingendolo a confessarle la propria omosessualità. Roberto deciderà quindi di recarsi da Iacopo e tra i due nascerà un durissimo scontro. Marcello, preoccupato per il suo socio, arriverà a temere che quest'ultimo voglia lasciare la direzione del grande magazzino. Tuttavia, sul finire della settimana, Iacopo sorprenderà Roberto con un'inaspettata confessione.

Intanto, Diana chiederà a Cesare di aiutarla a fare chiarezza sul testamento del padre, sospettando che il documento sia stato alterato. Di ritorno dal Belgio, la giovane porterà con sé una lettera paterna indirizzata a lei e a Iacopo. Umberto, invece, apprenderà che il processo relativo ai terreni inquinati è stato affidato a un nuovo giudice. Carla temerà che la vicenda possa compromettere la reputazione della Galleria Milano Moda.

Nel frattempo, Elisa ritroverà Gianna, una vecchia conoscenza che farà riaffiorare dolorosi ricordi del passato. Nonostante un iniziale rifiuto, la donna finirà per accettare il sostegno di Elisa. Odile noterà il crescente interesse di Lia nei confronti di Matteo, mentre quest'ultima avrà un confronto con il padre. Mimmo rimarrà affascinato dalla bellezza di Rebecca durante la prova dell'abito per la Prima della Scala, suscitando la curiosità di Mirella. Filippo Erba, invece, coinvolgerà proprio Mimmo nell'organizzazione di una sorpresa per la Brugnoli. Infine, Simona continuerà ad allenarsi con l'aiuto di Valter, mentre Riccardo penserà a un'iniziativa per celebrare Sant'Ambrogio al Paradiso.