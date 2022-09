Il pane di Monte Sant’Angelo è presidio Slow Food

Cari amici,

Sono molto fiero ed orgoglioso di comunicarvi che il pane di Monte Sant’Angelo è ufficialmente un Presidio tutelato da Slow Food Italia.

Inizia un nuovo percorso per questo prodotto dell’eccellenza gastronomica de #LaCittàdeidueSitiUNESCO, un nuovo percorso per i produttori, per l’intera comunità.

In questi anni abbiamo lavorato tanto per la sua promozione e ora ripartiamo da Slow Food Events – Terra Madre Salone del Gusto, in programma a Torino dal 22 al 26 settembre.

In settimana con l’Assessore Vittorio de Padova incontreremo i nostri produttori.

Oggi è una giornata storica per la nostra Città.

Oggi è una giornata importante per lo sviluppo della nostra Città e della sua economia.

Ulteriori info https://www.slowfood.it/…/ecco-cinque-nuovi-presidi…/

Lo scrive il sindaco Pierpaolo D’Arienzo su Facebook