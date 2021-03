Il nuovo singolo di Lucia Giovanditto, giovane cantante di Manfredonia, con “In questa Piazza Grande” canta la potenza della forza di volontà

Lucia Giovanditto è una giovanissima cantante di Manfredonia che ha appena compiuto 25 anni. Proprio oggi è stato pubblicato sul suo canale youtube il nuovo singolo “In questa Piazza Grande“

L’abbiamo intervistata questa mattina: “Canto da quando ero bambina e ho partecipato a vari spettacoli e concorsi canori” A 14 anni circa, ho fatto partecipato a workshop con Fabrizio Palma l’ex maestro della scuola di Maria de Filippi, che mi definì “la piccola Mina”, aggiunge “Studio canto ormai da anni perchè sono dell’idea che non si smette mai di imparare.”



Le abbiamo chiesto quale messaggio volesse comunicare con il suo “in questa piazza grande” che è appunto il titolo del singolo, “Questa piazza grande è ovviamente la vita, che alle volta ci fa cadere per insegnarci la forza che ognuno porta dentro per rialzarsi. Ognuno di noi si rialza da solo, con l’aiuto senz’altro di qualcuno o di qualcosa, alle volte anche con il pensiero di qualcuno che non c’è ; ma nonostante tutto questo, la forza in realtà nasce dentro noi stessi ed è grazie a noi che, come si evince anche dal video, che i nostri sogni si realizzano.

Lucia Giovanditto è l’autrice sia della musica che del testo mentre l’arrangiamento musicale è stato eseguito dal Maestro Alex Zuccaro, artista e musicista conosciuto a livelli internazionali, nonché musicista e arrangiatore di vari artisti importanti come Albano, Rita Pavone, e in particolare Franco Simone.

Il videoclip (che vi consigliamo di vedere) è stato girato da Springo studio, un team di professionisti del salento. Il regista del video è Federico Mudoni, maestro della cinematografia, vincitore di vari premi internazionali, come quello del “Festival del cinema europeo nel 2016” con il premio “RAI Cinema Channel” con Kelime. Lucia Giovanditto:”Hanno colto a pieno il senso che volevo dare alla canzone. Hanno raccontato di una ragazza, ballerina, purtroppo finita in sedia a rotelle, la ragazza durante la canzone viene attirata da una presenza che riconosce, presenza per la quale lei si alza e ricomincia a ballare, lasciandosi andare. Si scopre durante il video che la presenza è in realtà frutto della sua immaginazione e che il ragazzo ha un solo nome “forza di volontà”. Alla fine del video scopre di essere riuscita a coronare il suo sogno su un palcoscenico di fama. Hanno utilizzato una metafora bellissima per esprimere l’importanza della vita, di credere in noi stessi.