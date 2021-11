Il nuovo singolo di Guicciardini “Oltre la Luna”

Guicciardini – Oltre la Luna Ascolta “Oltre la Luna”. Il brano racconta, attraverso una similitudine, l’episodio avvenuto all’astronauta Michael Collins (Definito “l’uomo più solo dell’universo”) nel corso dello “Sbarco sulla Luna” e la solitudine che viviamo nei giorni d’oggi (sentendosi soli anche se in compagnia), in un mondo in cui prevale l’egoismo e la non condivisione. Il tutto legato da un unico filo conduttore.

su Spotify https://open.spotify.com/track/0RxsXa…

Video & Montaggio: Francesco Ionata

Attori & Comparse: Lorenzo Salvemini, Beatrice Riccardi, Irene Riccardi, Luigi Fiale, Elisa Claudia Talamo, Michele Lauriola, Michela Del Nobile, Sara Contestabile.

