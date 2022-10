Il nuovo Programma Garanzia Giovani sta per partire

Euroambiente, nell’ottica di introdurti nel mondo del lavoro e considerati quelli che sono i più probabili sbocchi lavorativi nella nostra zona e non solo, organizza:

Corso di INGLESE PER IL TURISMO E PER I SERVIZI ALBERGHIERI (200 ore)

Il corso ti insegnerà ad affrontare, in lingua inglese, le più svariate situazioni lavorative nel contesto turistico: dall’accoglienza del cliente al suo congedo, passando dalla presentazione della destinazione turistica, dalla risoluzione di problemi e dal modo corretto di affrontare telefonate o email.

Corso di FRONT OFFICE DEL SISTEMA TURISTICO (200 ore)

Il corso è finalizzato alla formazione di operatori professionali nei diversi contesti turistici. Al termine del corso avrai acquisito le necessarie competenze per poter operare, con ampia autonomia, nel front e back office delle strutture ricettive come addetto al contatto e all’accoglienza del cliente.

Ricorda: il settore del turismo è in continua crescita e il personale qualificato, di cui le strutture turistiche hanno bisogno, è molto ricercato, soprattutto per quanto riguarda il contatto con la clientela estera.

Scegli di investire nel tuo futuro!

COS’È GARANZIA GIOVANI

Se sei un giovane tra i 18 e 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, con permesso di soggiorno – non inserito in un percorso scolastico o formativo e disoccupato (i cosiddetti Neet – Not in Education, Employment or Training), puoi aderire al programma Garanzia Giovani.

Garanzia Giovani può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue conoscenze, competenze e aspirazioni!

Euroambiente fa parte della rete “Misuregiovani 2021”, che nasce con l’obiettivo principale di promuovere iniziative volte ad orientare, formare ed accompagnare nel mercato del lavoro i giovani NEET.

Tutti i corsi sono gratuiti e gli allievi riceveranno un’indennità in relazione alle ore di lezione effettivamente frequentate.

Tutti i tirocinanti ha diritto a percepire una indennità per la partecipazione alle attività di Tirocinio.

Se sei un’azienda, Garanzia Giovani è una straordinaria occasione per assumere giovani talenti e usufruire di agevolazioni e incentivi.

Attenzione: L’attivazione di tirocini e contratti con Garanzia Giovani è completamente gratuita.

Attraverso la rete “Misuregiovani 2021” di cui fanno parte le eccellenze in campo formativo di tutta la regione Puglia, Euroambiente può svolgere le seguenti attività all’interno di quelle previste da Garanzia Giovani:

Orientamento specialistico o di secondo livello

Formazione

Accompagnamento al lavoro

Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica