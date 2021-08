Il nonno non può andare al matrimonio, gli sposi vanno a trovarlo in hospice, succede in Puglia

Si sa che tra nonni e nipoti esiste un legame fortissimo, I nonni sono i primi i a gioire per gli eventi importanti dei propri nipoti e quando un nonno è impossibilitato a partecipare al matrimonio dei propri nipoti perchè allettato è sempre una grande tristezza.

In Puglia, per l’esattezza ad Andria, due giovani sposini hanno deciso di compiere una piccola deviazione per rendere felice un anziano nonno, impossibilitato a partecipare alla cerimonia poiché nell’hospice della Asl Bt di Minervino Murge. Con la complicità di tutti gli operatori e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, i due ragazzi hanno sorpreso nonno Savino presentandosi davanti ai suoi occhi con gli abiti da cerimonia.

Il saluto dai dietro ai vetri ha comunque commosso il signor Savino, a cui gli sposi hanno fatto recapitare un messaggio. Questo il suo contenuto: “Ciao nonno, alla fine ce l’hai fatta, volevi esserci ad ogni costo e, in qualche modo, anche se non ci speravamo, hai mantenuto la promessa e ci hai fatto il regalo più bello che potessi farci: esserci! Perché, anche se non fisicamente, per sentirti vicino ci è bastato sapere che avresti lottato con tutte le tue forze per poter arrivare a questo giorno. Il nostro più sentito pensiero va a te nonno!”.

