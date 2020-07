Il nome della candidata della lista “Cittadini Pugliesi – Mario Conca Presidente” sarà reso pubblico venerdì

MANFREDONIA, 29 LUGLIO 2020. Il nome della persona da noi candidata nella lista “Cittadini Pugliesi – Mario Conca Presidente” sarà reso pubblico ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione che si terrà venerdì 31 luglio p.v. alle ore 17:30 presso la sede dell’Asc AgiAMO, sita in Corso Roma 230 a Manfredonia.

Interverranno:

On. Antonio Tasso – Vicepresidente Gruppo Misto MAIE

Avv. Andrea Pagano – Presidente ASC AgiaMO Manfredonia

L’impegno per questa tornata elettorale è per noi una sfida avvincente, ma al tempo stesso sostenibile. C’è una palese sincronia con il lavoro svolto da Mario Conca nei suoi primi e intensi cinque anni di mandato come consigliere regionale di opposizione.

Politica di servizio, difesa e tutela degli interessi dei cittadini e della comunità, pianificazione strategica sono i capisaldi dell’azione. Principi che, oggi, risultano essere in evidente antitesi rispetto all’imperante modo di fare politica, ma si tratta dei cardini del nostro pensiero politico e del nostro progetto.

C’è chi ripara dietro la generica giustificazione di avere le mani legate perché si è all’opposizione e non in maggioranza, e chi come Mario Conca dimostra che ci si può far carico di tante istanze e persino risolvere tante questioni.

Noi siamo sovrapponibili a questa sensibilità che genera concretezza nei risultati e fiducia nelle istituzioni e chi le rappresenta. Puntiamo ad allargare il raggio d’azione aperto dalla politica di servizio sperimentata con successo da Conca.

In prima linea, Sempre.

ASC AGIAMO MANFREDONIA