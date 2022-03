Il neo assessore al turismo della Regione Puglia a Vieste

“Il Gargano è storicamente una realtà nevralgica per l’offerta turistica della Puglia ed ha bisogno di tutta l’operatività e dell’ascolto delle istituzioni per puntare ad un percorso di sviluppo sostenibile del settore.

Dalle infrastrutture stradali e turistiche, al problema delle concessioni balneari, dalla necessità di servizi come una rete internet stabile fino alla forte esigenza di personale specializzato: questi tra i principali punti toccati nei vari confronti”.

Il neo assessore al Turismo della Puglia, Gianfranco Lopane, ha iniziato dal Gargano il suo giro di incontri con amministratori locali. Prima tappa a Peschici, Mattinata e Vieste dove è stato ricevuto dal sindaco Giuseppe Nobiletti e dall’assessora al turismo e vicesindaco, Rossella Falcone, insieme a tutta la Giunta e al consiglio comunale. “Avevo promesso da subito che avrei iniziato il mio giro dal Gargano che a mio avviso è una delle zone turistiche più importanti, non solo della Puglia”. Ripartire dal brand Puglia, con una grande campagna di promozione in tutto il mondo la priorità dell’assessore. “Veniamo fuori da due anni di pandemia, i contagi sono in calo e finalmente possiamo pensare ad una ripresa immediata della stagione turistica. Tuttavia siamo preoccupati per la crisi internazionale che spero si risolva al più presto con i negoziati in corso. Puntiamo molto sulla promozione, abbiamo bisogno di farci conoscere di più e puntare su un turismo di qualità che faccia tornare i turisti stranieri, grandi assenti in questi due anni”. Passata la pandemia, sull’industria turistica si abbatte un’altra emergenza: il caro bollette e il caro carburanti che potrebbero avere un effetto negativo sul turismo. “Purtroppo si, temiamo disdette anche in Puglia. Ci auguriamo che il Governo centrale possa intervenire con ulteriori forme di sostegno ed incentivi alle imprese ma anche alle famiglie che davanti a questi aumenti potrebbero tagliare la voce vacanza”. Infine l’aeroporto di Foggia. “So benissimo quanto il Gargano ci tiene alla riapertura dello scalo foggiano. Ma attenzione, non basterà solo tagliare il nastro, occorre offrire servizi validi che al momento può offrire solo Bari. Con questo non dico che il Gino Lisa non serve, ma pensiamo anche a potenziare i collegamenti tra il Gargano e l’aeroporto di Palese”.

Vieste con oltre 2 milioni di presenze all’anno è la più importante destinazione turistica del centro-sud Italia, e merita la giusta attenzione. Durante l’incontro Rossella Falcone ha chiesto a Lopane la politica di sviluppo turistico che la Regione Puglia intende adottare; quali sono le azioni che si intendono intraprendere per favorire il turismo in bassa stagione; se è previsto un aggiornamento della normativa che disciplina le attività ricettive, ormai anacronistica; se si è pensato di incentivare la realizzazione di corsi di formazione per il settore turistico. Infine i timori di una stagione estiva che rischia di essere compromessa dal caro bollette e dal caro benzina. “L’aumento di tali costi potrebbe avere un effetto negativo sul turismo ed in particolare nei territori, come Vieste, raggiungibili solo in auto”.