Il Natale in giallo fa paura. Le Regioni al governo: “Restrizioni solo per i non vaccinati”

“Come Regioni -dichiara il governatore dela Liguria Giovanni Toti – chiederemo che le nuove misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto. Gli ospedali in Liguria sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza: non sono preoccupato ma sono attento e prudente”.

Una posizione che Toti ha condiviso con il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Fedriga che è addirittura preoccupato che la sua Regione possa passare in arancione. “Sarebbero danni enormi all’economia e ai settori imprenditoriali che hanno battuto e combattuto la crisi e non possiamo permettercelo. Mi auguro che non ci saranno nuove chiusure ma se ci dovessero essere il prezzo non lo possono pagare i vaccinati”.