Il Natale di Cerignola: il Comune impegna 100.000 euro

Il Natale di Cerignola sarà caratterizzato da luci, musica ed eventi, per far ripartire la socialità e ed incentivare l’economia del territorio.

È quanto deliberato dalla giunta comunale che ha stanziato per questo tipo di attività la somma di 100mila euro, al fine di allestire un cartellone di iniziative che partirà il prossimo 8 dicembre e avrà durata sino al 6 gennaio.

È previsto il posizionamento di un albero di natale in piazza Duomo e l’installazione delle luminarie di proprietà del Comune di Cerignola nelle vie centrali della città. Inoltre saranno posizionate luminarie nella villa comunale e nel borgo antico e nel centro cittadino si potrà ascoltare della musica natalizia con filo diffusione. Sono previste inoltre attività laboratoriali/didattiche di animazione musicale per adulti e bambini, da tenersi presso il Borgo antico, la villa comunale, le borgate, i quartieri periferici della Città, e le vie e le piazze principali della città.

«Premesso che il periodo di emergenza sanitaria per epidemia da Covid 19 ha determinato una riduzione drastica delle relazioni sociali con conseguenti ripercussioni sulla rete economico sociale per le imprese ed i singoli cittadini oltre che psicologiche a causa dell’alto livello di stress generato dalla paura del contagio, sempre più frequente; con l’approssimarsi del periodo natalizio, l’Amministrazione comunale intende promuovere eventi a tema che oltre a costituire significativi appuntamenti per la valorizzazione e promozione del territorio, rappresentino anche un un’occasione di aggregazione sociale condivisione di momenti ludici e di intrattenimento» si legge nella delibera adottata dalla Giunta

«Tali obiettivi – continua l’atto – concorrono significativamente alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’ente atteso che le attività di animazione culturale risultano di particolare interesse per creare momenti di socializzazione e di incontro fra residenti e ospiti, rendendo attraente e piacevole trascorrere le festività nella nostra città, contribuendo altresì allo sviluppo delle attività economiche, tenuto conto anche dei connessi profili di promozione del territorio e dei conseguenti benefici sulle attività produttive»

