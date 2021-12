Il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana si affilia ad ACI Storico

Il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana nasce nel 2017 a Manfredonia, in provincia di Foggia, all’interno della Cittadella della Sicurezza e della Formazione per volere del fondatore Michele Guerra.

In un primo momento, il Museo aveva come scopo principale quello didattico e veniva utilizzato per istruire le figure della prevenzione incendi e del soccorso presenti obbligatoriamente in tutte le aziende. Oggi è un importante luogo di memoria che racconta la storia di questi due gloriosi Corpi.

Il Museo si compone di quattro ampi padiglioni, ciascuno intitolato ad un Santo protettore dei pompieri, all’interno dei quali si racconta un pezzo di storia dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana oltre ad un’ampia e suggestiva esposizione di ben 80 uniformi dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, che risalgono alla prima metà dell’800 fino alla fine del ‘900. Oltre 3.000 reperti – perfettamente conservati tra cui numerosi veicoli spinti a mano, ippotrainati e motorizzati – ci raccontano in una atmosfera di altri tempi arricchita magicamente della realtà virtuale di cui è dotata il museo – come un tempo funzionava il servizio di soccorso e delle pubbliche assistenze in caso di incendio e di infortunio: dalla chiamata fino al rientro.

L’affiliazione del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana al Club ACI Storico, prevede una condivisione di ogni possibile iniziativa, evento e attività finalizzata alla promozione del valore, della conservazione e del collezionismo di veicoli storici e rivolte ai cultori ed appassionati di motorismo storico. Come sempre, ACI Storico rivolge una speciale attenzione ai suoi soci, che potranno usufruire di uno sconto pari al 20% sul biglietto di ingresso a questo affascinante, suggestivo e unico Museo.

Dichiarazione Dott. Michele Guerra, Fondatore del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana: “Siamo entusiasti per l’ingresso del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa nella famiglia del Club ACI Storico.

L’idea che mi ha portato a realizzare questa meravigliosa opera, unica al mondo nel suo genere, trae origini nel lontano 1968, quando purtroppo dovetti assistere ad un tragico incidente nell’officina nella quale lavoravo.

Spinto dalla reazione emotiva di quei tragici episodi, fondai negli anni ’80 Euroamnbiente – un’azienda incentrata sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – e a seguire la Cittadella della Sicurezza e della Formazione con annesso il Museo”.

