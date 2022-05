Il Movimento 5 Stelle sulla strage di Capaci

Sono passati 30 anni dalla terribile strage di Capaci che ha segnato la storia del nostro paese.

La morte di Falcone, della moglie e della scorta, sprigionò semi di libertà e giustizia che generarono un meccanismo di auto propulsione sociale, una forte spinta interna, sentita da giovani e meno giovani, verso un senso di responsabilità elevato, una vita di studio e lavoro nel solco del principio di legalità e lotta alla mafia.



Come gruppo sentiamo la necessità di vivere secondo quei principi, di lavorare in consiglio e diffondere tra i cittadini quel bellissimo concetto di cittadinanza attiva, vigile e responsabile che crea benefici per la nostra collettività.



Movimento 5 Stelle Manfredonia