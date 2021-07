Il mondo impazzisce per il nuovo singolo (e video) dei Maneskin

I Måneskin hanno pubblicato il video di I Wanna Be Your Slave due giorni fa. Dopo poche ore contava già 2 milioni di visualizzazioni. Nel momento in cui scriviamo queste righe ha superato abbondantemente i 10 milioni ed è facile prevedere che le views aumenteranno esponenzialmente.