Il mondo dei Materassi Veradea si espande: il sesto Digital Store arriva a Manfredonia

Apre a Manfredonia il format di negozi di materassi “intelligenti”, targati Veradea, che

portano il concetto di e-commerce direttamente nel punto vendita, trasformando

l’acquisto in un’esperienza di valore



Ad oggi la vendita online è una realtà consolidata che tocca tutti i mercati, compreso quello del

materasso.



Veradea, azienda italiana digitale ormai affermata nel mondo online, da oltre un anno sta tracciando un

percorso inverso e innovativo: partire dal web per arrivare al fisico.



Dopo aver introdotto nuove modalità di vendita dei materassi di alta gamma Made in Italy con politica

low cost e dopo aver inaugurato 4 digital Store su Roma e uno su Salerno, Veradea annuncia un’ulteriore

novità: l’apertura del Veradea Digital Store a Manfredonia.



Questo punto vendita di materassi offrirà una esperienza d’acquisto esclusiva e di valore, in grado di

immergere letteralmente il cliente nell’universo e-Commerce, ma in versione fisica. Il format, ormai

consolidato, sarà inaugurato al numero 195 di Corso Manfredi a Manfredonia.



Ed esperienza è proprio la parola d’ordine: chiunque decida di fare visita al Veradea Digital Store non si

limiterà ad effettuare l’acquisto di un materasso ma verrà letteralmente immerso in una vetrina fisica di

prodotti online, dall’alta qualità e dal prezzo accessibile a tutti, che potrà testare sulla propria pelle per

un tempo illimitato, a differenza di come accade quando si naviga sull’e-commerce.



A rappresentare la novità è proprio il fattore tempo. Il punto vendita Veradea, rispetto ai tradizionali

negozi di materassi attualmente presenti su mercato – che si presentano come showroom di numerosi

modelli che il cliente può testare per solo pochi minuti – è il primo store nato per regalare un’esperienza

di relax e consentire al cliente di godere in prima persona dei benefici dei prodotti offerti in rete, prima

ancora di effettuare l’acquisto.



Ma l’offerta Veradea non si ferma qui e offre ulteriori i vantaggi:

• Spedizione Gratuita

• 100 notti di prova

• Cambio o reso gratuito

• Pagamento a rate a tasso zero



Il Veradea Digital Store di Manfredonia si pone l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze del cliente e di

semplificare il processo di acquisto, offrendo un ambiente vivo, interattivo, dove chi entra può provare,

toccare e testare il comfort di materassi e guanciali, confrontarsi con le recensioni lasciate dagli utenti in

rete, ricevere una consulenza personalizzata da Store manager qualificati per migliorare la qualità del

sonno ed effettuare l’acquisto online direttamente dagli schermi dello store, per ricevere a casa

sottovuoto e in meno di 48 ore il materasso ideale abbattendo costi extra legati al trasporto.



Non più solo luogo d’acquisto: il Veradea Digital Store di Manfredonia è un negozio “intelligente” che non

vuole sostituirsi all’e-commerce, ma che si integra perfettamente alla strategia digitale, instaurando una

sinergia ancora più forte tra il brand, il prodotto e le persone