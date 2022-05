Il misterioso ballerino asiatico che da giorni spopola sui social

Di lui si sa solo il nickname: @Ngaly3622.

Sta spopolando su tutti i social il ballerino asiatico, alto, asciutto, con lunghi capelli raccolti da un codino, che balla con estrema naturalezza le sue coreografie, sempre con grande serietà, seguito da numerose signore, spesso di mezz’età.

Ngaly dovrebbe essere vietnamita.

Il video più famoso ha oltre 10 milioni di visualizzazioni: in esso Ngaly3622 si esibisce sulle note di Ma Baker, una canzone dei mitici Boney M., il gruppo disco degli anni Settanta noto per altri successi come Daddy Cool e Rasputin (anch’esse hit viralissime su TikTok).