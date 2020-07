Send an email

Massimiliano Olivieri sarà il tecnico del Manfredonia Calcio per la prossima stagione. Tecnico di categoria e gran lavoratore sul campo. Siamo entusiasti di questa scelta secondo noi azzeccata. Sentiamo il dovere, per onestà, di elogiare la società per questa scelta. Forza Manfredonia.

Lo scrivono i tifosi sui social