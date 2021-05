Il ministro Gelmini lunedì in Puglia

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, lunedì 3 maggio sarà in visita a Bari per un incontro di lavoro con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la Giunta e i direttori di Dipartimento sul Recovery Plan.

Il Ministro Gelmini e il presidente Emiliano terranno un punto stampa lunedì alle ore 15.15, nell’Aeroporto di Bari, Sala degli Ulivi (Centro Congressi – Ala Est Aeroporto Karol Wojtyla).

– Per accedere è necessario accreditarsi inviando una mail al seguente indirizzo: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it entro e non oltre le ore 12.00 di domani, domenica 2 maggio, indicando: testata, nome e cognome giornalista e operatore, numero tessera Ordine giornalisti, numero di telefono, indirizzo e-mail.