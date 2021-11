Il Ministro Di Maio sostiene Raffaele Fatone sindaco

Non poteva che concludersi al meglio il percorso della mia campagna elettorale che mi ha portato

fino a qui a due giorni dal voto: le importanti parole spese dal Ministro degli Esteri Di Maio hanno

dato lustro, dopo l’intervento del Presidente Conte dell’altra sera, alla mia candidatura a Sindaco.

La fiducia che queste eminenti figure del panorama politico hanno dimostrato fin dall’inizio nei

miei confronti mi onora e mi commuove, hanno da principio compreso il mio intento ed i miei

valori morali e politici a cui non verrò mai meno.



“Raffaele è una persona che vuole bene alla sua terra ed alla sua città, potrà esprimere facendo il

Sindaco il potenziale di un territorio meraviglioso oltre a poter dire molto anche all’estero con

l’export delle vostre eccellenze agroalimentari e con l’attrazione turistica di posti straordinari. Il 7

novembre siete chiamati a scegliere un Sindaco che possa riscattarvi dagli anni bui appena

trascorsi, che dovrà affrontare l’emergenza pandemica e che dovrà trasformare il proprio territorio

seguendo le direttive della transizione ecologica e digitale”, le parole del Ministro di Maio.

Grandi responsabilità ci aspettano ma io, come ho sempre affermato, non mi tirerò indietro…ho

bisogno che voi crediate in me e mi accordiate la vostra fiducia per scegliere di dare un’opportunità

al cambiamento, alla libertà.



Non ho mai direttamente praticato la politica, sono fuori dalle vecchie logiche arriviste ed egoiste di

chi ha amministrato precedendomi, il mio desiderio è voltare pagina.



Credo fermamente che la mia non sia solo un’ ingenua ambizione, ho accettato una sfida difficile

ma l’ho fatto perché Manfredonia può regalarci tanto se solo si è capaci di amministrarla e dirigerla

nel modo migliore e con cognizione di causa.



Il mio ringraziamento va a chi mi ha sempre supportato ed incoraggiato ed ora io voglio sostenere

ed incoraggiare voi, sì voi che avete il potere di cambiare le sorti della nostra stupenda città.

Il 7 novembre scegli il voto del cambiamento, scegli di respirare aria pulita…



Scegli, Manfredonia

Vota Raffaele Fatone Sindaco