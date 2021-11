Il Ministro del lavoro Orlando a Manfredonia: “La sinistra deve avere come obiettivo principale il contrasto alle disuguaglianze”

“La sinistra deve avere come obiettivo principale il contrasto alle disuguaglianze. Deve avere come strumento più importante per la promozione umana l’ascolto e la condivisione.” E’ questo il messaggio principale del Ministro del lavoro Orlando giunto a Manfredonia per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Prencipe.

“In questi anni di governo è stato fatto tanto per la tutela dei lavoratori, il governo ha messo in campo tutte le energie possibili per superare la crisi causata dal covid ed i dati della ripresa dimostrano che si è lavorato bene”. “Bisogna sicuramente correggere il tiro sul reddito di cittadinanza, che ha come obiettivo principe quello di tutelare i più fragili, bisogna renderlo strumento per dare al lavoro il giusto valore economico. In questi mesi sentiamo spesso che è impossibile trovare baristi, camerieri, muratori, braccianti, In molti danno la colpa al reddito di cittadinanza, ma la vera domanda dovrebbe essere “Quanto i datori di lavoro pagavano queste figure? Quello che sta accadendo è una più equa retribuzione per queste figure professionali.”