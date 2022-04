Il Milan agli arabi? “Vicini alla conclusione”

Arriva una conferma importante dopo l’indiscrezione lanciata in mattinata dall’autorevole quotidiano francese l’Équipe circa l’interessamento concreto di Investcorp, fondo con sede in Bahrain che gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset, all’acquisizione del Milan, dal 2018 di proprietà di Elliott. Stando a Reuters, che cita una fonte vicina alla trattativa, l’accordo sarebbe vicino alla conclusione. Le parti in causa, contattate dall’agenzia di stampa, non hanno voluto rilasciare alcun commento sulla vicenda.