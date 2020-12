‘Il Messaggero’: 500mila statali non hanno mai lavorato in smart working pur percependo stipendio. Il Ministero interviene…

Scrive il “Il Messaggero” che nei corridoi del ministero sono circolati i risultati di un monitoraggio effettuato nei mesi del lockdown e fino a luglio, secondo il quale oltre 500mila statali esonerati dal servizio hanno continuato a percepire lo stipendio senza alzare un dito visto che prima della pandemia svolgevano mansioni non eseguibili da remoto.

Dati però non confermati dal Ministero che però con la nuova normativa del POLA vuole chiaramente evitare che si torni a far polemica sulla categoria dei dipendenti pubblici.

Cosa è il POLA?

“Una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro agile – si legge sul sito del ministero della Funziona Pubblica – riguarda l’introduzione del Piano organizzativo del lavoro agile“. Il POLA andrà redatto da ogni amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2021 e servirà per organizzare il lavoro agile e misurarne le performance. Da gennaio dunque le valutazioni dovrebbero essere su base mensile. Chi renderà meno però – scrive “Il Messaggero” non dovrebbe subire sanzioni sotto il profilo retributivo ma tornerà fisicamente in ufficio.