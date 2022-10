Il Manfredonia vince anche a San Marco e continua la sua striscia vincente

Un buon Manfredonia, oggi guidato da under in grandissima forma, espugna San Marco in Lamis regalando ai suoi tifosi la quarta vittoria dopo quattro giornate.

Proprio un under, Achik, sblocca il match dopo 4′ raccogliendo un cross dalla destra di Giambuzzi.

Al 25′ raddoppia Triggiani, sfruttando un retropassaggio errato della difesa di casa.

Il match viene riaperto al 20′ della ripresa da Salerno, ma il San Marco non riuscirà più a rendersi pericoloso, mentre i sipontini controllano il match senza patemi.

Il Manfredonia vola a quota 12 in classifica dopo 4 giornate, il San Marco resta a 6.