Dalla paura alla gioia Il Manfredonia vince a Francavilla, Ciaramella: "Merito ai ragazzi"

"Presi due gol con due errori clamorosi, ma bene la reazione"

Mister Ciaramella ai microfoni del club dopo la vittoria in trasferta per 2-3 a Francavilla in Sinni.

"Nei primi 20 minuti abbiamo fatto bene, poi quell'errore che ci ha condizionato la gara. Con due gol clamorosi in uscita abbiamo preso due gol. Ma nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione di carattere, soprattutto c'è consapevolezza di avere una squadra che quando decide di giocare lo fa".

Vittoria con dedica: "Lo dedichiamo alla nostra gente che ci ha seguito anche qui, speriamo che sia una iniezione di fiducia per il futuro".

I cambi hanno fatto la differenza: "Avevamo giocatori importanti fuori che ci hanno dato qualità in avanti, con un grande impatto. Il merito è dei ragazzi, ma anche chi ha giocato nel primo tempo stava facendo bene".

"I ragazzi hanno tirato fuori il cuore, venire a vincere qua non è da poco. Ci serviva subito vincere dopo il pesante ko di domenica scorsa. Noi siamo una squadra che deve sempre giocare".

Testa al Martina: "Sarà una partita molto bella, per noi sarà un impegno tosto e difficile".