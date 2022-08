Il Manfredonia ufficializza un centrocampista

Cresciuto nelle giovanili del Benevento, con una militanza in serie D con il Grottaglie e con il San Sisto in Umbria, Leonardo Luzzi, dopo la sua ultima esperienza al Real Siti vestirà la maglia bianco celeste per la stagione 2022/2023. Centrocampista duttile, con un’ottima visione di gioco, ha tra le sue caratteristiche la velocità ed ama l’inserimento.

“Contento di essere approdato in una piazza come Manfredonia che merita sicuramente palcoscenici migliori. Ho scelto Manfredonia per il progetto, per il blasone e per il calore dei tifosi. L’obiettivo sicuramente è quello di fare un grosso campionato e portare Manfredonia dove merita. Darò tutto me stesso per questa maglia.”