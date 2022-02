Il Manfredonia torna al Miramare: “Grazie alla sinergia Rotice-Tisci-D’Alba”

La societa Manfredonia Calcio 1932 esprime un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro di sinergia tra Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, il Presidente LND Puglia Tisci ed il Presidente Michele D’Alba che ha permesso di ricondurre lo sport e il calcio a casa.

Uno stadio che, nonostante l’esito dell’incontro non in linea con le aspettative, ha riportato il calore dei cittadini e dei tifosi ad echeggiare nei cuori di tutti. Ora al lavoro per portare a casa anche il risultato – Forza Donia!