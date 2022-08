Il Manfredonia rinforza il centrocampo con Daniele Fiorentino

A rinforzare il centrocampo sipontino arriva anche la firma di Daniele Fiorentino, con all’attivo presenze e marcature in serie B con il Bari e svariati anni di professionismo con Pro Patria, Paganese, Noicattaro e Martina Franca. Il centrocampista di Giovinazzo dopo i successi di Gravina e Nardò e le esperienze, tra serie D ed Eccellenza, con le casacche di Real Metapontino, Bisceglie e San Paolo Bari, approda a Manfredonia senza indugi.

Obiettivi per questa stagione al Manfredonia Calcio 1932?

“Parto sicuramente con una grande voglia di dimostrare il mio valore e cercare di fare un ottimo campionato affinchè si raggiunga l’obiettivo che tutti noi sappiamo. Sicuramente non daremo nulla di scontato perchè la stagione è lunga e le porte per raggiungere la promozione sono più di una. Ho scelto Manfredonia sicuramente per la sua storicità e il suo pubblico. Secondo perchè conosco il mister con cui ho disputato qualche campionato e anche per il suo valore tecnico e umano e qualche amico che ho ritrovato dopo qualche stagione. Poi perchè dietro a tutto quello che si sta creando c’è un bel progetto che mi ha spinto ancora di più a scegliere Manfredonia. Ringrazio il presidente di Benedetto e il ds Moscelli per la fiducia che mi hanno dato”