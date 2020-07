Il Manfredonia presenta il primo acquisto: è Partipilo

Il primo acquisto del Manfredonia Calcio è il centrocampista classe 1987. Barese di nascita, Partipilo porta esperienza, carisma e forza nella zona nevralgica del campo. Tantissime le squadre nella carriera di Partipilo: Campobasso, Agnonese, Casoli in serie D, Aversa Normanna in C2, ancora Metapontino, Marcianise, Cassino sempre in serie D, poi gli anni in Eccellenza nuovamente con il Cassino, poi Pomezia, Molfetta, Sora e l’ultima esperienza con il San Severo.

Una carriera lunga che adesso fa tappa sul Golfo.

Queste le prime parole del nuovo centrocampista sipontino: “Sono molto felice di arrivare a Manfredonia, in una piazza che non ha bisogno di presentazioni. Arrivo con entusiasmo e voglia di fare bene, e ringrazio la società per l’opportunità. Non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura e portare la mia esperienza al servizio della squadra. Forza Manfredonia