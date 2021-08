Il Manfredonia ‘perde’ il portiere: Leuci va all’Atletico Vieste

Il Gruppo Sportivo dell’Atletico Vieste comunica di aver raggiunto, nelle scorse ore, l’accordo per l’ingaggio del calciatore Francesco Leuci. Portiere classe 1992, 187 centimetri di altezza, nativo di Corato, Leuci vanta esperienze nell’allora C2 con le maglie di L’Aquila e Martina Franca, ed Arezzo in Lega Pro, e svariati campionati in serie D ed Eccellenza con Bisceglie, Cerignola, Olympia Agnonese, Corato, San Severo, Termoli e Barletta.

Un estremo difensore di sicura affidabilità, in grado di garantire la guida del reparto arretrato con la sua esperienza.

Proviene dal Manfredonia, dove nell’ultima stagione è risultato determinante a suon di parate.

“Sono felicissimo di indossare questa maglia – le prime parole a caldo di Leuci -. Non vedo l’ora di cominciare!”.