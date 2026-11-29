Ancora ko al Miramare
Il Manfredonia fallisce l'esame di maturità: il Martina festeggia al Miramare
La squadra di Ciaramella mostra i suoi limiti, vincono meritatamente gli ospiti
A cura di Ilsipontino
29 novembre 2026 17:53
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
Altra sconfitta al Miramare, la seconda consecutiva, per il Manfredonia Calcio che, questa volta, si arrende al Martina, terza forza del campionato.
La squadra di Laterza vince meritatamente la gara per due reti a zero, mostrando tutti i limiti della rosa di Ciaramella, soprattutto nel reparto avanzato.
Sblocca Sasanelli al 42', esultando polemicamente davanti alla tribuna (ma chi è?), la chiude Silvestro all'82'. Fajt evita a più riprese un risultato più pesante.
Si salvano Santarpia, Ceparano e gli under. Ora due trasferte quasi impossibili (Brindisi e Gravina) sperando di ritrovarci, tra 14 giorni, con qualche punto in più in classifica.