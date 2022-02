Il Manfredonia chiude una settimana perfetta con un’altra vittoria interna e nuovamente per 2-0. Un gol per tempo, Monopoli nella prima frazione e Trotta su calcio di rigore nella ripresa, e sipontini che si impongono anche sull’Atletico Vieste.

Per i ragazzi di mister Franco Cinque balzo in classifica e punti in graduatoria che diventano 31.