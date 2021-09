Il Manfredonia Calcio torna in campo domenica per l’inizio del campionato

Domenica 12 settembre 2021 si apre ufficialmente il campionato d’Eccellenza Pugliese 2021/2022 contro l’ASD VIGOR TRANI.

L’incontro si disputerà alle 15.30 nel campo comunale di Monte Sant’Angelo.

A tal proposito, il Manfredonia Calcio renderà effettive tutte le misure necessarie per un ingresso all’impianto in massima sicurezza e con la prudenza necessaria per consentire di rispettare, in massima serenità, tutte le disposizioni riguardanti l’apertura dello stadio.

Per l’accesso allo stadio è obbligatorio il green pass o tampone nelle 24/48 ore precedenti o certificato di avvenuta guarigione covid nei mesi precedenti.