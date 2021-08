Il Manfredonia Calcio ringrazia l’amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo

La società Manfredonia Calcio desidera formulare i più sentiti ringraziamenti al Comune di Monte Sant’Angelo, al sindaco Pierpaolo D’Arienzo e all’intera amministrazione comunale del comune garganico, per aver accolto positivamente la richiesta di utilizzo dell’impianto sportivo comunale per le gare interne del Manfredonia Calcio 1932, nelle more dell’espletamento dei lavori di riqualificazione dello Stadio Miramare di Manfredonia.

La scelta di Monte Sant’Angelo come impianto sportivo “casalingo” non è affatto casuale, a conferma dell’attenzione e della disponibilità dell’amministrazione comunale per tutto ciò che riguarda la sfera sociale legata ad un’attività sportiva come il calcio, e che permetterà di poter svolgere compiutamente tutto ciò che ruota attorno ad essa, con un occhio particolare rivolto ai più giovani.

Al Comune di Monte Sant’Angelo pertanto i doverosi e sinceri ringraziamenti del Manfredonia Calcio 1932.