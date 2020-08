Il Manfredonia Calcio conferma De Filippo

Send an email

ALTRA CONFERMA PER IL REPARTO ARRETRATO: LEONARDO DE FILIPPO NEL MANFREDONIA CALCIO 2020/2021

Il reparto arretrato del Manfredonia Calcio 1932 vedrà ancora tra i protagonisti Leonardo De Filippo. Per il difensore manfredoniano classe 1999 un’altra stagione a casa, infoltendo la schiera di calciatori sipontini nell’organico per il prossimo campionato.

Una conferma gradita, che permetterà di avere a disposizione un elemento capace di disimpegnarsi sia come centrale che come terzino, capace di interpretare al meglio sia la difesa a 4 che quella a 3.

Le prime parole di De Filippo: “L’obiettivo sin dall’inizio era quello di restare in questo gruppo e proseguire quest’avventura. Ringrazio la società per la fiducia, che cercherò di ripagare al meglio per onorare la maglia della squadra della mia città. Forza Manfredonia”⚪🔵