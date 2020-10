Il Manfredonia C5 vince all’esordio

Che fosse una gara difficile lo aveva detto fin da subito Mister Monsignori, il Capurso è squadra ben rodata e molto compatta. Che la gara si complicasse ancor di più, forse questo non era stato messo in preventivo, ma la squadra ha dimostrato grande carattere ed ha ribaltato un risultato che dopo 3 minuti del secondo tempo era di 3-0 per i padroni di casa.

Il RisparmioCasa Vitulano C5 scende in campo con Lupinella, Crocco, Gaku, Boutabouzi, Martinez. Risponde il Capurso con Di Ciaula, Lestingi, Pavone, Campagna, De Mola.

Primi minuti di gara di studio per entrambe le formazioni, poi è il RisparmioCasa Vitulano C5 a mettere il naso nella difesa di casa con Gaku e Raguso ma Di Ciaula, autentica saracinesca, oggi nega il vantaggio ai sipontini. All’8′ è grandissima l’occasione che capita sui piedi di Riondino, Sampaio ruba palla e si invola verso la porta, serve sul secondo palo il numero 22 che colpisce il montante. Sulla ripartenza arriva il vantaggio del Capurso con De Mola che deve solo depositare in rete un assist di Garofalo.

Passano pochi minuti ed è ancora De Mola ad andare a segno, questa volta fa tutto da solo, anticipa Martinez e parte verso la porta di Lupinella, il suo tiro viene deviato involontariamente da Boutabouzi e termina in rete.

RisparmioCasa Vitulano C5 che alza il baricentro e fioccano le occasioni, ma Sampaio e Raguso sbattono sui guantoni di Di Ciaula. Sfortunato è Scigliano che con una girata di sinistro colpisce l’incrocio dei pali.

Prima frazione che termina sul 2-0.

La ripresa comincia con una grande occasione per Gaku dopo solo 5 secondi, il suo mancino è respinto dal portiere. Al 2′ minuto però è il Capurso che si porta sul 3-0 con Lestingi.

La rete del 3-0 non abbatte gli uomini di Mister Monsignori che, mettendo in campo grande determinazione, nel giro di 3′ minuti riportano la gara in parità.

Al 3′ è Boutabouzi che salta il suo avversario e infila nell’angolino la rete del 3-1. Al 4’58 è la volta di Scigliano che di punta trova l’incrocio e sfrutta nel migliore dei modi l’uomo in più, complice l’espulsione di De Mola per doppio giallo. Passa un solo minuto ed è Raguso che completa la rimonta, Sampaio viene anticipato, palla che arriva sul laterale biancoceleste che di destro trova l’angolo giusto, 3-3.

Il Futsal Capurso accusa il colpo e resta in partita grazie ad un Di Ciaula in grande giornata. Riondino e Martinez colpiscono ancora palo e traversa, ma il gol è nell’aria ed arriva al 13′ grazie a Mattia Raguso. Il numero 8 sipontino prende palla nella propria metà campo e serve Sampaio, uno-due e rete del 3-4.

Quando mancano 5′ al termine il Capurso tenta la carta del portiere di movimento ed il RisparmioCasa Vitulano C5 ne approfitta trovando due reti con Marco Scigliano che è prima abile ad approfittare di un errore da parte di Garofalo nei pressi della sua porta, e poi a 4′ minuti dal termine da lontano sigla la sua tripletta personale che pone fine alla partita.

Prima giornata che termina con il risultato di 3-6.

Risultato alla fine giusto, il RisparmioCasa Vitulano C5 si è dimostrato superiore al Futsal Capurso che è stato molto abile a sfruttare le poche occasioni avute, sipontini che invece pur avendo molto possesso palla hanno impiegato un tempo per sbloccare la gara complice anche un grande Di Ciaula.

Prossimo appuntamento SABATO 24 OTTOBRE ORE 16

RISPARMIOCASA VITULANO C5 – VIS GUBBIO