Il Manfredonia alza la difesa con Montrone

Ad alzare la difesa del Manfredonia Calcio 1932, Giovanni Montrone che torna in campo con la maglia bianco celeste per un riscatto personale e per dare il meglio di se in un progetto ambizioso.

“Approdo a Manfredonia soprattutto grazie al mister De Candia, dal quale ho avuto la fortuna di essere stato allenato e di aver anche vinto.

Non è stata una scelta difficile da prendere conoscendo le qualità del mister ed è bastata una chiacchierata con il presidente per capire le sue ambizioni e sposarle in pieno.

Gli obiettivi personali vanno in una secondario piano quando giochi in una piazza bella e calda come quella di Manfredonia. Ovviamente a livello di squadra è inutile nascondersi, ci sono tutti i presupposti per poter fare davvero qualcosa di importante e credo che se ragioniamo tutti con la stessa mentalità possiamo davvero divertirci e raggiungere grossi obiettivi!”