Il Maestro Isabella Ambrosini dall’Italia alla Cairo Opera House￼￼

CAIRO SYMPHONY ORCHESTRA

in collaborazione con la rassegna

“Nuove Voci della Lirica” – V edizione

Sabato 5 febbraio 2022 – Ore 20:00

CAVALLERIA RUSTICANA

Opera in un atto

di Pietro Mascagni

CAIRO SYMPHONY ORCHESTRA

Direttore d’orchestra: M.o Isabella Ambrosini

Direttore del coro – M.o Maya Gvineria

Cairo Opera House

Main Hall

Il Cairo, Egitto

Solisti

Elena Farnova – Santuzza (mezzo soprano)

Davide Ryu – Turiddu (tenore)

Tiziana Fabietti – Lola (mezzo soprano)

Alessio Quaresima Escobar – Alfio (baritono)

Amina Khairat – Lucia (alto)

Un evento in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura – Il Cairo

www.cairo-symphony.com

Arriva direttamente dall’Italia alla Cairo Opera House, in forma concertistica, l’opera più famosa di Mascagni, composta su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci e ispirata al dramma teatrale di Giovanni Verga a sua volta tratto dall’omonima Novella: Cavalleria Rusticana.

Chiamata a dirigerla, una donna, il Maestro Isabella Ambrosini, che guiderà la Cairo Symphony Orchestra per eseguire, finalmente “in presenza” (dopo l’annullamento dell’evento lo scorso anno) questo celebrato capolavoro lirico. L’evento, in programma sabato 5 febbraio alle ore 20:00 nella Main Hall dell’Opera House, si inserisce nella V edizione del Progetto “Nuove Voci della Lirica”, un’operazione rivolta ai giovani talenti emergenti italiani nel mondo e provenienti da tutto il mondo in Italia, del quale la stessa Ambrosini è Direttore Artistico.

Questa produzione italo-egiziana vedrà esibirsi quattro giovani promesse della lirica, accuratamente selezionate e provenienti dalla nostra penisola: si tratta delle italiane Elena Farnova, soprano, e Tiziana Fabietti, mezzosoprano, insieme al baritono Alessio Quaresima Escobar, e al tenore coreano Davide Ryugià in carriera e maturo, nonostante la giovane età, per il ruolo di Turiddu, il quale si è formato in Italia alla Accademia Lirica di Osimo.

“Questa è la mia terza direzione al Cairo con la Cairo Symphony Orchestra – afferma Isabella Ambrosini – e sono molto lusingata dal fatto che il M° El Saedi mi abbia affidato la direzione di questa bellissima opera, considerata il capolavoro del Verismo, inserendola eccezionalmente nella sua stagione sinfonica. Con quest’opera Mascagni vinse il concorso Sonzogno e debuttò il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, ottenendo un successo clamoroso. Ma a Il Cairo erano almeno quarant’anni che non veniva più rappresentata e per me è stato un onore poterla riprendere e riscoprire insieme a questa prestigiosa orchestra. Allo stesso tempo sono grata al Maestro per aver accolto con entusiasmo nella sua accogliente casa musicale il mio progetto Nuove Voci della Lirica, indirizzato ai nuovi talenti internazionali in Italia.”

Una grande iniziativa, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura – Il Cairo, che avrà luogo seguendo tutte le procedure anti-Covid e che rappresenta anche una sfida, in un momento di stasi, per riportare a far conoscere il meglio della nostra eredità artistica “dal vivo” e all’estero.