La grillina Gisella Naturale pronta a sorpassare Fallucchi al Senato. Gatta frena l’exploit grillino alla Camera

Il dato, nella notte, è più che chiaro in Puglia. L’unico a fermare l’ondata di consenso – in risalita – di Giorgia Meloni, che stravince a livello nazionale, è Giuseppe Conte. Il leader ed ex presidente del consiglio, legato a questa terra per le sue origini, è riuscito nella grande impresa di recuperare un po’ di consenso dopo il governo di unità nazionale e dopo i governi con la Lega e il M5S.

Forse, un po’ di delusione c’è comunque stato: Conte sognava un grande sorpasso del Pd, oltre il 20%, ma – stando ai dati – si dovrebbe accontentare di un 15/17%. Al Sud, però, tutto cambia. Grazie all’exploit dei 5stelle, infatti, Meloni non ha stravinto nel Mezzogiorno. “Siamo la prima forza politica al Sus e questo è un dato molto importante. Difenderemo tutte le nostre battaglie e le nostre conquiste- non permetteremo a nessuno di smantellarle, lo dico chiaramente”, ha detto Giuseppe Conte pochi minuti fa in una conferenza stampa.

IL M5S porterebbe a casa anche alcuni collegi uninominali. Un grande risultato è il collegio territoriale di Napoli Fuorigrotta. Lì l’ex capo politico Luigi Di Maio (per la coalizione di centro-sinistra) è stato sconfitto da Sergio Costa, ex ministro grillino del Conte bis.

Anche in Capitanata è partita aperta per il collegio senatoriale uninominale. Potrebbe chiudere la partita Gisella Naturale, già parlamentare grillina di San Giovanni Rotondo, eletta già nel 2018, che sta sorpassando la fittiana Annamaria Fallucchi, al secondo posto in questa classifica del 25 settembre. Terza, in ordine di voto, la candidata del Pd Teresa Cicolella.

Scenario diverso, invece, nel collegio uninominale della Camera. Quando mancano ancora duecento sezioni da scrutinare, si nota un vantaggio del centro-destra con la figura di Giandiego Gatta, consigliere regionale di Manfredonia, candidato della coalizione di centro-destra. Le sua percentuale (284 su 346 sezioni) è del 39.61%. Segue il Movimento 5 Stelle con Marrazzo al 34.08% e chiude il vice-presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese con 20.77% di consensi.