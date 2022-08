Il luogo magico delle papere di Matteo Marzoll

Manfredonia – Si chiamava Matteo Di Candia, all’anagrafe – ma per tutti Mattojiu Marzoll, lui, faceva il pescatore, famiglia numerosa . A lui, dobbiamo il merito che un bel giorno ,gli venne la brillante idea di mettere in quella conca marina di quel particolare villaggio – le papere , tante papere , pensate per la prima volta nell’acqua marina – sul mare. Mai successo fino agli anni ’90 nella Penisola,fu il primo esperimento, un caso unico , Marzoll , lo fece in modo incosciente , ma poi incredibilmente quella storia fece il giro dei quotidiani. Vennero vari scienziati, in materia per spiegarsi – come era possibile un tale caso così impressionante , addirittura , loro scientificamente, parlavano dell’ impossibile,che le papere potessero vivere,tranquillamente,sulle acque del mare di quella conca … l’argomento venne studiato da scienziati europei ,del WWF per l’ambiente. Non riuscivano a spiegarsi come mai delle Papere vivevano lì il loro habitat naturale, a loro agio per tanti anni, sulle acque marine. Così alla fine decisero di proteggerle e studiare il fenomeno mai accaduto…ma poi un giorno di un’alba grigiastra a Marzoll, gli rubarono quasi tutte le papere – e nel villaggio ci fu molta tristezza…e i pianti di tanti bambini che venivano a giocare con loro…poi piano piano – gli fecero sparire addirittura tutte le papere , così cadde un lutto, in un attimo ,in quella conca che per anni portò il sogno dell’anima – di quella storia poi non si seppe più nulla.

di Claudio Castriotta