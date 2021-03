Il lavoro dell’Aps Quadrifoglio di Manfredonia

L’associazione A.p.s. Quadrifoglio di Manfredonia in un’ ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere degli associati e dei concittadini, istituisce e gestisce il nuovo servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai disabili e agli anziani, per favorire la nascita di una rete solidale che permetta una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà oltre che a facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani, residenti nel territorio Comunale e non, colpiti da limitazioni dell’autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell’aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento. APS QUADRIFOGLIO propone un servizio di accompagnamento con trasporto destinato alle persone anziane, ammalate o disabili, che hanno bisogno di un servizio qualificato e professionale, che necessitano di un aiuto fornito anche tramite operatori qualificati (trasporto assistito) o che utilizzano la sedia a rotelle. Viene garantita la totale assistenza durante il servizio espletato dalla discesa della propria abitazione con sedia portantina alla risalita.

Il servizio viene erogato anche in emergenza coronavirus (Covid-19) da operatori qualificati dotati di mascherina e dispositivi di protezione a tutela della salute.

Noi ti permettuano di creare un pacchetto personalizzato per le tue esigenze. Puoi scegliere dove andare nella fascia oraria che preferisci: accompagnamento a visite mediche, a fare la spesa, in posta o semplicemente a fare una passeggiata. La quadrifoglio sarà sempre con te per fornirti un servizio adeguato ai più elevati standard qualitativi. Il nuovo mezzo dedicato a questo nuovo servizio è un fiat doblo’ di ultima generazione abilitato a tale trasporto munito all’occorrenza, di apposita pedana mobile omologata per trasporto di pazienti in carrozzella. Il predetto servizio può essere organizzato e definiti desiderato contattando il numero 3272014550. Si rammenta che tutti i nostri volontari sono dotati di tutti i DPI utili a contrastare i contagi da Covid19 e tutti i nostri mezzi vengono sanificati prima e dopo ogni intervento direttamente da noi. L’ Aps Quadrifoglio svolge anche altri servizi tra cui servizio ambulanze e automedica (anche per persone positive al covid), servizio di sanificazione, consegna farmaci e bombole ossigeno domiciliari (anche per persone positive al covid). Per informazioni sul servizio erogato dalla nostra associazioni potete contattarci al numero 3272014550 attivo h/24 oppure visitate il nostro sito internet www.apsquadrifoglio.org.