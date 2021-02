Il gruppo Scout di Manfredonia si prende cura di Piazza Baden Powell (fondatore dello scoutismo)

Il Gruppo Scout Manfredonia 1 che ha la propria sede presso la parrocchia San Giuseppe, nella giornata di oggi ha organizzato una attività di recupero della piazza Robert Baden Powell.

Robert Baden Powell fu un generale, educatore e scrittore britannico, noto soprattutto per essere stato il fondatore, nel 1907, del movimento mondiale dello scautismo e subito dopo di quello del guidismo.

Per i meriti riconosciutigli in ordine alla fondazione del movimento scout gli furono conferiti i titoli di Baronetto e di Lord. Gli scout e le guide lo chiamano più semplicemente B.-P. (come soleva abbreviare la sua firma). Il giorno della sua nascita è festeggiato con il nome di Thinking Day (Giornata del Pensiero) in genere festeggiata il 22 Febbraio.

Anche quest’anno i ragazzi del gruppo Scout di Manfredonia si sono occupati della sistemazione dell’area verde e della pulizia della piazza e addirittura della manutenzione e della verniciatura delle panchine lì dislocate.







Foto di Emiliano della Torre

“Lasciate il mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato” questa fu una delle dottrine proprio di Lord Baden Powell