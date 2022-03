Il gruppo consiliare “Strada Facendo” allarmato dallo stato dell’assistenza sanitaria a Manfredonia

Il gruppo consiliare “Strada Facendo” in occasione della riunione della 6° Commissione Consiliare Permanente, con delega alla sanità, ed a seguito della posizione assunta durante il Consiglio Comunale del 17/03/2022, denuncia la critica situazione in cui versa lo stato dell’assistenza sanitaria a Manfredonia.

A tal proposito, il gruppo consiliare è allarmato dalla preoccupante condizione strutturale di insufficienza delle prestazioni erogate nei reparti ospedalieri, sempre in diminuzione per i continui tagli regionali; attività resa ancor più problematica per lo stato di insufficienza del personale medico-sanitario in servizio. Fermamente convinti che il tema del diritto all’assistenza sanitaria, quale immediato e conseguente riflesso del diritto alla salute, deve essere affrontato senza barriere ideologiche, si respingono le posizioni strumentali, personalistiche o politiche di parte.

La popolazione cittadina ha votato per il rinnovamento perché stanca di assistere al rimpallo delle responsabilità tra una Regione, troppo distante da Manfredonia, ed amministrazioni, le precedenti, troppo distratte (o sarebbe meglio dire) a perseguire obiettivi politici di carattere personali o di piccolo cabotaggio. La pandemia che stiamo attraversando e che ci auguriamo termini al più presto, ha messo in evidenza tutte le lacune del sistema sanitario.

I cittadini hanno trovato grandi difficoltà ad accedere anche alle minime cure, per non parlare dei rinvii a tempo indefinito di importanti esami per patologie gravi, che ci auguriamo non abbiano serie ed irreparabili conseguenze. Questi, assieme ad altri, i motivi discussi nella riunione da parte del capogruppo di Strada Facendo, che ha chiesto alla Presidente di calendarizzare riunioni monotematiche sul tema, al fine di svolgere un’ampia e partecipata discussione che analizzi le ragioni delle segnalate criticità del sistema e per poter proporre eventuali soluzioni.

Il compito della Commissione, come rileva il Capogruppo Sventurato, sarà quello, allargando la partecipazione a tutti i capigruppo consiliari, di valutare e attuare ogni iniziativa di ascolto, di consultazione e di intervento degli organi e rappresentanti istituzionali locali e regionali.

All’esito di tale percorso, che non dovrà essere come nel passato solo la passerella per il politico di turno, dovrà essere predisposta una relazione da portare all’attenzione del Consiglio e dell’amministrazione perché si possano intraprendere tutte le iniziative ritenute necessarie, in primis, così come già annunciato dal sindaco e dalla coalizione di maggioranza, la convocazione di un Consiglio comunale monotematico allargato ai Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e Zapponeta (con la partecipazione del Presidente della Regione, dell’Assessore regionale alla Sanità, vertici dell’Asl e rappresentanti parlamentari e regionali), poiché il “San Camillo” è una battaglia di territorio e non solo di campanile che interessa un vasto bacino di utenza e cittadini.

Gruppo Consiliare “Strada Facendo”