Il Green Pass non serve per entrare in Chiesa

Distanziamento, mascherina obbligatoria e igienizzazione delle mani: restano invariate le regole anti-Covid per partecipare alla messa, che da un anno e mezzo è comunque priva di alcuni gesti liturgici che sarebbero vettori di contagio, dallo scambio della pace all’acqua santa, fino agli ingressi contingentati. In ogni caso, niente novità sul fronte Green pass: a messa non servirà il certificato verde, e neanche per le processioni.