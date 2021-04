Il grande cuore della Gradinata Est Manfredonia per i bambini della Casa Famiglia

Questa mattina una delegazione della Gradinata Est si è recata alla “Casa Famiglia Speranza” situa in Via Dante Alighieri per consegnare delle uova pasquali ai 12 ragazzi che vivono nella struttura.

Ci teniamo a precisare che la consegna e’ avvenuta rispettando le varie normative anti- covid.

In questo periodo difficile per tutti noi, non abbiamo voluto dimenticare chi si trova ad affrontare problemi di vita quotidiana.Un ringraziamento speciale ai collaboratori della Casa Famiglia e un abbraccio (virtuale,per il momento) ai ragazzi , sperando che un giorno potremmo abbracciarci e rivedere il loro sorriso come questa mattina.

GRADINATA EST MANFREDONIA