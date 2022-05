Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita

Sentivo il ticchettio del tin delle grondaie

che gocciolavano, ormai scaldate dal sole in salita,

sentivo gli uccellini sulla ringhiera del balcone di casa

e provavo una gran tenerezza.

Maggio stava in preghiera

ma io lo sentivo come una volta,

Santa Rita – aveva una stigmate in fronte

mentre sanguinava in cortile –

a coltivare le rose

fatte fiorire dall’impossibile,

perché secche e bruciate –

la sua vita fu difficile;

ma portava nel cuore

una calma e profumata di dulia,

le vene della città battevano

di fronte alla calunnia superba e ostile…

che, di vita ne faceva una mala iniquità

per l’anima fiorita,

che aveva bisogno di guardare

oltre la presenza di una dignità d’esistenza –

che ci dava il cielo con le sue nuvole,

oltre al vento che spazzava via l’anima dell’umana miseria –

il sale della terra si bagnava di mare.

Di Claudio Castriotta