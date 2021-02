Il gradino killer di largo Diomede

È stato denominato il ‘gradino killer’ lo scalino in largo Diomede che ormai quasi quotidianamente miete ‘vittime’ tra ignari passanti che, non notandolo, perdono l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

“Ora basta! Sono stanco di vedere gente soffrire per colpa di questo gradino”, sbotta il manfredoniano Bruno Mondelli, che proprio in largo Diomede ha un laboratorio artistico dove lavora il polistirolo, ed assiste a continue cadute.

Mondelli ha creato un segnale ad hoc con il polistirolo e l’ha piazzato sullo scalino, con tanto di scritta: “Alt! Gradino mimetico”. Ma nonostante la buona volontà, un segnale provvisorio può lasciare il tempo che trova ed urge un intervento duraturo.

“Si potrebbe, ad esempio, evidenziare l’intera fascia del gradino con un colore differente – suggerisce Bruno – Proprio com’è stato fatto, appena terminato il piazzale, soltanto per un tratto”. Mondelli spiega quindi di aver lui stesso indicato alla precedente amministrazione la pericolosità dello scalino, che intervenne prontamente con una fascia bianca per far notare il dislivello. “Ora servirebbe prolungare quella fascia, altrimenti si continuerà a cadere”, aggiunge preoccupato, evidenziando come per i malcapitati potrebbero esserci anche gravi conseguenze.

Largo Diomede, storico piazzale nel cuore del centro sipontino, si è rifatto il look nel 2017. Utilizzato fino ad allora come parcheggio, l’ampio spiazzale si è connotato per secoli come un grande spazio di relazione per le attività portuali, con barche a riposo ed enormi reti da pesca stese ad asciugare. Nel largo oggi vi sono anche delle fontane a pavimento, purtroppo spente già da qualche anno. Con qualche accorgimento, come la segnalazione del gradino killer e la riaccensione delle fontane, il piazzale amato ad immortalato anche dal grande cantautore Lucio Dalla nel suo lp 4/3/1943, potrebbe tornare ad essere un fiore all’occhiello per la città.

di Maria Teresa Valente