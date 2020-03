Il Governo pensa di chiudere tutte le scuole in Italia, Emiliano giustifica le assenze. Le scuole di Capitanata si organizzano per lezioni a distanza

Emergenza Coronavirus: l’ipotesi sul tavolo del governo, che in questi minuti è riunito a Palazzo Chigi, è quello di chiudere le scuole in tutte le Regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì. Nel caso in cui si decida di procedere in questa direzione, sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, forse anche nell’ incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Inoltre proprio poche ore fa, il governatore pugliese, Emiliano ha dichiarato “Invito tutte le famiglie pugliesi a non mandare i propri figli a scuola, perché non siete obbligati. Alla fine del periodo sarete giustificati dall’ ordinanza della Regione Puglia. La tutela della salute è prioritaria. Questa misura tutela anche tutto il personale della scuola”.

In queste ore con il susseguirsi di notizie di contagi e morti in Capitanata, i Presidi e gli insegnanti, preoccupati ma comunque sempre in servizio, in attesa di ricevere istruzioni, e nell’incertezza sulla chiusura o meno delle scuole da parte degli organi competenti, iniziano a studiare e valutare metodi di insegnamento d’emergenza, mediante il caricamento di Video Lezioni sui portali della scuola, o mediante l’utilizzo ed il caricamento delle video lezioni proprio sul registro elettronico.