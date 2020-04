“Il Governo intervenga a sostegno dei tirocinanti”

Come Giovani Democratici di Capitanata abbiamo condiviso e sottoscritto una lettera rivolta al Governo in cui chiediamo misure urgenti per tutelare i tirocinanti extracurricolari.

In Italia ci sono 200mila tirocinanti extracurricolari. Il tirocinio extracurricolare dovrebbe essere un momento formativo e non un contratto lavorativo, tuttavia spesso è abusato come forma di lavoro sottopagato e sottotutelato per assumere giovani in mansioni ordinarie.

Allo scoppio dell’emergenza molte regioni hanno sospeso i tirocini, così per tutti questi ragazzi è stato interrotto il percorso di formazione e la retribuzione, retribuzione con cui coprono a malapena le spese di affitto e di vita.

Oggi loro non sono destinatari di cassa integrazione o alcun tipo di sostegno da parte dello Stato.

Per questo, assieme a tante federazioni d’Italia, chiediamo al Governo che il Reddito d’emergenza, o qualsiasi altrostrumento nel Decreto di aprile, venga riconosciuto anche a coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo.

🔽Qui il link della lettera🔽

https://www.giovanidemocraticimilano.com/post/appello-governo-non-lasciamo-soli-tirocinanti-covid