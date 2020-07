Il giorno di Sant’Anna, un ricordo speciale

Manfredonia. ANNA e’ volata via, sfogliando l’ultima pagina della vita. Anna la piccola grande ragazza che è stata a lungo la voce della nostra città con le sue notizie in anteprima. Giornalista per la Gazzetta del Mezzogiorno, contemporaneamente vice direttrice di Manfredonia.net . Pochi anni fa direttrice di un giornale che aveva creato con fatica e sacrificio – Manfredonia24.net – seguito da tutti. Ecco ora che è volata via Annina come osava chiamarti io, mi ha lasciato una linea tratteggiata tra l’aria e il mare, la terra e il cuore, per il tuo addio da un cielo sbiadito anche se è molto vicino

Un giorno speciale

per questo suono di campane –

che mi ha appena

lasciato nuove parole …

il buongiorno di un respiro.

anche se è molto vicino.

di Claudio Castriotta