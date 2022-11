Il giallo di Paolo ucciso in Puglia a 19 anni senza un perché, si indaga

Mistero sull’omicidio di Paolo Stasi il 19enne di Francavilla Fontana freddato sull’uscio di casa: “Ha aperto la porta al suo assassino“. Si indaga per provare a capire le ragioni dell’omicidio nel telefono e nel pc, scandagliate le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Paolo Stasi aveva 19 anni, un ragazzo per bene, di genitori per bene. E’ stato ucciso con freddezza a colpi di pistola nelle scale di casa, non lontani dal centro di Francavilla Fontana.

La città di Francavilla Fontana è sotto choc, Il killer avrebbe citofonato a casa della vittima e dopo ha sparato due colpi, il primo colpo non è andato a segno: ha colpito Paolo di striscio, al torace. Il secondo, quello mortale, gli è stato esploso da distanza ravvicinata alla schiena.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 18. Qualcuno sembra abbia suonato al citofono dell’appartamento in cui il ragazzo viveva con la famiglia. Paolo è sceso ad aprire. Questo fa ipotizzare che potesse conoscere chi gli ha sparato. I primi a scendere per le scale a soccorrerlo sono stati i genitori.